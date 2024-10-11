Працював на комбінаті та носив густу шевелюру: яким був у молодості експрем’єр Микола Азаров (фото)

Вихованням Миколи Азарова переважно займалася бабуся

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров, який був одним з ідеологів економічної політики уряду Віктора Януковича, народився та виріс у Російській Федерації. У мережі є архівні знімки, яким він був замолоду, і на цих кадрах політика важко впізнати.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був кар’єрний шлях Миколи Азарова та чим він займався. У молоді роки він був худорлявим і мав чорну шевелюру.

Як Микола Азаров виглядав у молодості

Народився Микола Азаров у Калузі в 1947 році, його батько Ян Пахно брав участь у Великій Вітчизняній війні, а потім працював гірським інженером. А мама Катерина Азарова працювала на залізниці. Вихованням Миколи переважно займалася бабуся.

Микола Азаров у юності

У дитинстві Азаров любив грати у футбол, ловити рибу, а також збирати гриби та ягоди. Школу він закінчив зі срібною медаллю. Потім вступив у Москві до МДУ на факультет геології та отримав червоний диплом геолога-геофізика.

Микола Азаров під час навчання (з правого боку)

Після закінчення університету Микола потрапив до Тули й працював там до 1976 року на комбінаті "Тулауголь" начальником дільниці та головним інженером. Потім Азаров був завідувачем лабораторії та відділу Підмосковного науково-дослідного вугільного інституту.

Микола Азаров у молодості працював на комбінаті

У 35 років Микола Азаров переїхав до Донецька та став заступником директора, а потім директором Українського державного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту гірничої геології. У цій сфері Азаров працював до 1995 року.

А з 1990 року Микола пішов у політику. Після розпаду Радянського Союзу він став одним із засновників та лідерів "Партії праці" у Донецьку. У 1994–1998 роках він стає депутатом Верховної Ради. У 2000 році Микола Азаров вступає до "Партії регіонів", а через рік він став її очолювати.

Микола Азаров та Віктор Янукович

В уряді президента Віктора Януковича Азаров отримав посаду віцепрем'єра та міністра фінансів. А у березні 2010 року "Партія регіонів" висунула Миколу Азарова кандидатом на пост прем’єр-міністра України і його було обрано главою уряду. У січні 2014 року на тлі подій Революції Гідності Азаров подав у відставку та залишив територію нашої країни.

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