В Минобразования сделали тревожное заявление о выезде старшеклассников за границу: в чем причина

Он подчеркнул, что может изменить такую тенденцию

В пятницу, 11 октября, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой пожаловался, что в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Он добавил, что западное образование частично мифологизировано.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, прямую трансляцию которой в YouTube ведет народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", — сказал Лисовой.

Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить — это качественное профессиональное, высшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.

Среди прочего Лисовой подчеркнул, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине реформируют старшую школу. Обучение после 9 класса делят на академическое и профессиональное.