Усик - Фьюри 2: прогноз букмекеров на бой-реванш

На этот раз украинский "Кот" является фаворитом

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса Усик — Фьюри 2. Накануне украинский чемпион показал свою актуальную форму перед поединком.

По мнению букмекеров Усик является фаворитом во втором поединке. Об этом сообщает Favbet.

На победу Александра можно сделать ставку с коэффициентом 1,57. В то же время триумф "Цыганского короля" менее вероятен — коэффициент 2,40.

Прогноз букмекеров на бой Усик — Фьюри 2

Favbet: победа Усика 1,57 — победа Фьюри 2,40

Напомним, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На шоу также выступит еще один украинец — Сергей Богачук. Накануне председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал имена всех боксеров андеркарда.

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на вечере бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".