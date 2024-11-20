Усик и Фьюри получат сумасшедшие гонорары за реванш

На этот раз украинец заработает больше, чем его британский коллега

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и бывший чемпион мира в этой весовой категории Тайсон Фьюри получат за бой-реванш 190 млн долларов. В первом поединке украинец одолел британца раздельным решением.

Ожидается, что на этот раз Усик получит львиную долю от общего приза. Об этом сообщает thesportster.com.

По информации источника, Александр заработает 114 млн долларов (60% от общего гонорара), а Тайсон — 76 млн долларов (40%). Добавим, что, по информации СМИ, в первом поединке "Цыганский король" и украинский "Кот" заработали 105 и 45 миллионов долларов соответственно, распределив общий гонорар 70% на 30%.

Отметим, бой-реванш Усик — Фьюри 2 состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Добавим, что на шоу также выступит еще один украинец — Сергей Богачук. Накануне председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал все бои андеркарда.

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на вечере бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".