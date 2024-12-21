Украинцам предлагают интересную работу в Буковеле: всему научат, накормят и оплатят жилье
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Заработать можно до 40 тысяч гривен в месяц
Украинцев приглашают на работу на горнолыжном курорте Буковель с хорошей зарплатой. В частности, нужны парикмахер и мастер маникюра.
Соответствующие объявления размещены на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Зарплата парикмахера – от 20 до 40 тысяч гривен в месяц. Мастеру маникюра предлагают 20-30 тысяч гривен. В обоих случаях требуется опыт работы от одного года.
Людей приглашают на полную занятость для работы в отеле. Работодатель предоставляет:
- бесплатное питание
- компенсацию за аренду жилья
- рабочую форму
- корпоративные скидки на услуги курорта
- возможности для профессионального роста
- развитую корпоративную культуру, интересные корпоративные мероприятия и бонусы
- обучение 7-10 дней за счет фирмы
Кроме профессиональных навыков, которыми должны обладать кандидаты, парикмахер должен быть коммуникабельным и обладать эстетичным вкусом. Работодатель ожидает, что будущий сотрудник будет "совершенствовать эмоциональный интеллект в сфере обслуживания", а также обладать навыками высокого уровня сервиса и профессиональной этики.
От мастера маникюра требуется ответственность, чистоплотность и умение работать с клиентами. Кроме обслуживания клиентов, он должен обеспечивать чистоту и гигиену рабочего места.
Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.