Украинцам предлагают интересную работу в Буковеле: всему научат, накормят и оплатят жилье

Заработать можно до 40 тысяч гривен в месяц

Украинцев приглашают на работу на горнолыжном курорте Буковель с хорошей зарплатой. В частности, нужны парикмахер и мастер маникюра.

Соответствующие объявления размещены на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Зарплата парикмахера – от 20 до 40 тысяч гривен в месяц. Мастеру маникюра предлагают 20-30 тысяч гривен. В обоих случаях требуется опыт работы от одного года.

Людей приглашают на полную занятость для работы в отеле. Работодатель предоставляет:

бесплатное питание

компенсацию за аренду жилья

рабочую форму

корпоративные скидки на услуги курорта

возможности для профессионального роста

развитую корпоративную культуру, интересные корпоративные мероприятия и бонусы

обучение 7-10 дней за счет фирмы

Кроме профессиональных навыков, которыми должны обладать кандидаты, парикмахер должен быть коммуникабельным и обладать эстетичным вкусом. Работодатель ожидает, что будущий сотрудник будет "совершенствовать эмоциональный интеллект в сфере обслуживания", а также обладать навыками высокого уровня сервиса и профессиональной этики.

От мастера маникюра требуется ответственность, чистоплотность и умение работать с клиентами. Кроме обслуживания клиентов, он должен обеспечивать чистоту и гигиену рабочего места.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.