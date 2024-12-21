Леопард набросился на человека в зоопарке в Одессе и погиб (фото)

Опасность угрожала еще одному мужчине

Утром в субботу, 21 декабря, около 10:00, в Одессе леопард напал на убиравшего в его клетке сотрудника зоопарка. Мужчина попал в больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей.

Как сообщил Telegram-канал "Одесса. Официально", директор зоопарка сразу вызвал полицию. Хищника пришлось обезвредить, так как он представлял опасность для людей.

В полиции рассказали, что прибыв на место, увидели, что в вольере с леопардом находится еще один работник, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке. Леопард продолжал вести себя агрессивно, чтобы спасти людей, полисменам пришлось использовать оружие и обезвредить животное.

"Раненый мужчина был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ему будет предоставлена позднее", — добавили в полиции.

Напомним, 6 ноября из одесского зоопарка сбежал бабуин. Обезьяны этой породы известны своим агрессивным и непредсказуемым поведением — в случае угрозы они могут нападать даже на людей. Бабуина удалось поймать, к счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор Ровенского зоопарка уплатил штраф за нарушение правил содержания диких животных. Причиной административного наказания стало неправильное обращение с телом умершей львицы.