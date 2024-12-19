Усик - Фьюри 2: где и когда смотреть бой в Украине

В Украине реванш покажут на двух платформах

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием шоу станет супербой между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Легально посмотреть реванш Усик — Фьюри 2 в Украине можно на медиа платформах DAZN и Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Обе трансляции — платные. За ходом боя Усик — Фьюри 2 на Megogo можно следить по подпискам: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" и MEGOPACK XL. Стоимость просмотра — от 149 грн (пробная подписка). Просмотр поединка на DAZN обойдется в 824 грн при наличии подписки (7 дней бесплатно для новых подписчиков, затем 370 грн в месяц).

Добавим, что вечер бокса Усик — Фьюри 2 начнется в 18:00 по киевскому времени. Главный бой шоу начнется ориентировочно после полуночи.

Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на бой Усик — Фьюри 2. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Ранее сообщалось, что неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.