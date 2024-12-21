Усик - Фьюри 2: что сказал "язык тела" боксеров перед реваншем (видео)

Эксперт по языку тела отметила несколько деталей во время публичных мероприятий с участием боксеров

У бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) заметны проблемы на публичных мероприятиях. Накануне "Цыганский король" встретился лицом к лицу с чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО), бой с которым состоится 21 декабря.

Об этом рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс, передает dailymail. Она считает, что в поведении Тайсона видна тревога, а вот в поведении Александра можно рассмотреть физическую и умственную стойкость и спокойную целеустремленность.

"Взгляд Усика выглядит пристальным и сосредоточенным. Частота его моргания незначительна, что намекает на отсутствие напряжения или стресса, а когда он моргает, то моргает жестко, показывая внутренний гнев", — отметила Джуди.

Джеймс считает, что Фьюри "сломался", однако удачное действие в бою может запросто принести британцу победу.

"Позируя с Усиком, Тайсон совершил два важных поступка: его руки упали в позу фигового листка, которая является самозащитным барьером, и его жевание стало настолько экстремальным, что мы могли видеть жвачку. Спортсмены часто жуют жвачку, чтобы бороться с тревогой", — добавила Джуди.

Напомним, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. За день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг.