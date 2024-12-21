Усик - Фьюри 2: букмекеры изменили прогноз в день боя

Украинский боксер все еще фаворит, но шансы британца растут

В субботу, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоится большой бой. Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) и бывший чемпион мира в этом весе британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) проведут реванш.

В день поединка букмекеры изменили котировки на бой. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики "снизили" шансы Усика на победу. На данный исход можно сделать ставку с коэффициентом 1,72. В то же время шансы на триумф Фьюри выросли — коэффициент 2,25. За 2 дня до шоу букмекеры давали на победу украинца и британца коэффициенты 1,65 и 2,40 соответственно. Данная тенденция сохранялась на протяжении всей недели, во время которой "Цыганский король" продемонстрировал хладнокровие без выпадов в сторону Кота.

Специалисты считают, что боксеры, вероятно, пройдут всю дистанцию поединка в 12 раундов.

Кроме того, аналитики уверены, что Усик не окажется в нокдауне в реванше.

Самым вероятным исходом поединка букмекеры называют победу Усика по очкам.

Напомним, неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. А за день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг. Примечательно, что финальная дуэль взглядов длилась всего 3 секунды, после чего "Цыганский король" отвернулся от украинца.