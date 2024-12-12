Усик - Фьюри 2: когда реванш, где смотреть бой и во сколько начало

Вечер бокса с участием украинца и британца запланирован на 21 декабря

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет грандиозное событие в мире бокса — реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Накануне Усик сдержал слово, данное украинским олимпийцам.

"Телеграф" рассказывает, когда Усик и Фьюри выйдут на ринг в реванше. Подробное расписание вечера бокса предоставляет транслятор вечера бокса — DAZN.

Где и когда смотреть шоу Усик — Фьюри 2

Вечер бокса Усик — Фьюри 2 покажут в Украине медиа-сервисы DAZN и Megogo. Просмотр шоу на DAZN обойдется в 824 грн, а Megogo предоставит прямой эфир по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события (стоимость от 69 грн по пробной подписке).

Во сколько начало боя Усик — Фьюри 2

Шоу бокса в Эр-Рияде стартует в 21:00 по киевскому времени. Ожидается, что главный поединок вечера начнется не раньше 01:00 22 декабря (время киевское).

Промо видео боя Усик - Фьюри 2

Напомним, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. На вечере бокса Усик — Фьюри 2 выступят еще три украинца: Сергей Богачук, Андрей Новицкий и Даниель Лапин. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой.

Полное видео боя Усик - Фьюри 2

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на шоу бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".