Получила звание капитана милиции и орден княгини Ольги: как выглядит жена экс-министра обороны Полторака (фото)

Они вместе работали в Харьковской академии внутренних дел

О личной жизни Степана Полторака, экс-министра обороны Украины, доступно мало публичной информации. Он предпочитает держать свою семью вне внимания прессы и общественности. Известно, что у него есть супруга Инна и сын Игорь.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит его супруга и что о ней известно. Мы выяснили некоторые факты ее биографии.

Как выглядит жена экс-министра Степана Полторака

Степан Полторак был назначен на должность министра обороны Украины в октябре 2014 года при правлении пятого президента Петра Порошенко. Спустя год он получил звание генерала армии. За время его нахождения на посту в ВСУ состоялись значительные реформы, целью которых было приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.

Но в мае 2019 года, после победы на выборах Владимира Зеленского, Полторак подал в отставку. Но свой пост он покинул лишь в августе, когда правительство Гройсмана сложило свои полномочия на первом заседании новоизбранной Верховной Рады IX созыва.

Степан Полторак и Петр Порошенко, Фото: УНИАН

Что касается личной жизни министра, то о ней известно мало. Его супругу зовут Инна Рязанова (девичья фамилия), она родилась в 1967 году. Женщина работала в Харьковской академии внутренних войск МВД Украины, в которой сам Полторак был ректором. Инна исполняла обязанности офицера группы связей с общественностью и СМИ.

Согласно данным за 2014 год, супруга Полторака была военнослужащей Национальной академии Нацгвардии и получила орден княгини Ольги. Этой государственной наградой награждают женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также воспитании детей в семье.

Жена экс-министра обороны Полторака

Известно, что в 1989 году Инна родила экс-министру сыну Игоря. Вместе с сыном и невесткой (согласно информации за 2014 года) они проживали в трехкомнатной квартире в Киеве, на проспекте Бажана. Их сын работал программистом и впервые стал отцом. 25-летний парень обеспечил свою молодую семью, пока его возлюбленная была в декрете.

Полторак вместе с сыном и его невестка

Но в 2016 году выяснилось, что министр Степан Полторак вместе с семьей переехал в закрытый гостиничный комплекс на территории военной части в Киеве. Политик отметил, что переехал из квартиры и это решение было связано с вопросом безопасности.

Гостиничный комплекс, где жила семья Полторака

В сети также есть данные, что в январе 2014 года Инна Полторак стала собственницей дома в Харькове и приобрела там же земельный участок. Через год у нее появился легковой автомобиль SMART MICRO, а в 2016 году она купила еще одну квартиру в Харькове.

Инна Полторак была военнослужащей Национальной академии Нацгвардии

Свою страничку в Facebook Инна не ведет с 2015 года. На ней можно найти публикации политического характера, в частности которые призывали к единству в борьбе с терроризмом "ДНР" и "ЛНР". Где сейчас находится женщина и чем занимается — неизвестно.

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