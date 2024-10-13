Полярники из "Вернадского" просверлили лунку и увидели там "сюрприз" (видео)

Неожиданный гость показался в лунке в проливе Стелла-Крик

Украинские полярники со станции "Вернадский" во время забора образцов проб натолкнулись на милый сюрприз. Из просверленной проруби к ним вынырнул тюлень Веддела.

Милое видео появилось на странице Национального арктического научного центра в Facebook. Сообщается, что учёные собирались отобрать пробы воды для дальнейших биологических исследований.

"Зимовщики не успели расчистить отверстие, как в нем появился гость – тюлень Ведделла. Он выплыл, подышал и спрятался под воду. Так повторялось несколько раз, так что наши ученые отошли от лунки, чтобы не мешать животному", — говорится в сообщении.

Неожиданный гость выскочил из проруби в проливе Стелла-Крик. Сообщается, что представители этого вида тюленей хорошо приспособлены к жизни в условиях Антарктики и способны задерживать дыхание и оставаться под водой около полутора часов подряд. Кое-где глубина их погружения составляет более 600 м.

Тюлень выкрикнул подышать

Приблизительно каждый час тюленям необходимо подниматься на поверхность, чтобы подышать свежим воздухом. Обычно, Ведделлы используют для этого трещины в льду или же сами прогрызают отверстия.

"А вот этот тюленчик решил воспользоваться лункой, которую сделали украинские полярники. Чем, кстати, пощадил свои зубы. Ведь из-за постоянного прогрызания льда их зубы быстро стираются, соответственно, уменьшается продолжительность жизни животного", — рассказали в научном центре.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинские полярники показали милое видео с морским леопардом. Животное никоим образом не проявило обеспокоенности из-за приближения исследователей и дальше отдыхало.