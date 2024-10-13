Українка розповіла, скільки коштує скататися в Париж, та викликала хвилю хейту (відео)

Вона ходила по ресторанах, музеях і побувала в кабаре

Українка вирішила похизуватися своїм відпочинком у Парижі: вона опублікувала у TikTok відео зі слайдів фото, де детально розповіла про свої витрати під час чотириденної подорожі до столиці Франції. Її розповідь про бюджет поїздки спричинила хвилю коментарів та обговорень.

У відео в соцмережі Tiktok дівчина поділилася інформацією про вартість різних витрат своєї подорожі. Квитки на літак з Варшави до Парижа і назад обійшлися їй у 4800 гривень без урахування багажу. Проживання у хостелі зі сніданками коштувало 6200 гривень. На культурну програму українка витратила 940 гривень за вхідний квиток до Лувру та 1500 гривень на відвідування Версалю.

Окремою статтею витрат стало відвідування кабаре, яке коштувало 5085 гривень. На транспорт у Парижі пішло близько 2500 гривень, а на харчування — приблизно 3000 гривень. Загальна сума витрат за чотири дні склала близько 32 тисяч гривень за одну людину.

Багато користувачів вважають, що це завеликі витрати на подорож. "32к приблизно на 4 дні? Ну то виходить, що Париж кожен може дозволити". Інші порівнювали ці витрати з вартістю відпочинку в Україні. Наприклад, один користувач написав: "Клас, а ми за 4 дні в Буковелі витратили 60к, краще б в Буковель полетіли".

На думку багатьох відвідувачів, такі витрати на культурні заходи, як відвідування Лувру чи кабаре, є не виправданими. Втім, є й багато таких, які захоплювались розповіддю про подорож.

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