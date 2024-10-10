Родился в Одессе и встречался с Тиной Кароль: что говорит о войне участник "Иванушки International" Туриченко

Исполнитель давно не живет в Украине

Молчание о войне украинских артистов, которые длительно строят карьеру в России, воспринимается как поддержка страны-агрессорки. Среди проживающих там артистов есть одессит Кирилл Туриченко.

Туриченко некоторое время пытался стать певцом в Украине. Он участвовал в разных телевизионных проектах. Чем он еще запомнился – знает "Телеграф".

Что известно о Кирилле Туриченко

Исполнитель появился на свет в 1983 году в Одессе. С детства тяготел к творчеству: учился в театральном классе и изучал игру на фортепиано. Впоследствии присоединился к местной музыкальной группе "Звездный час", с которой ездил на разные фестивали.

Пробовал свои силы в конкурсах "Утренняя звезда", "Маленькие звездочки" и "5+20". Параллельно обучался в Южноукраинском педагогическом университете на музыкально-педагогическом факультете. Позже завоевал главную роль в мюзикле "Волшебная лампа Аладдина".

Туриченко входил в состав популярной одесской группы "КА2Ю". Они завоевали I премию на "Черноморских играх", а также выступали на фестивале "Таврийские игры". Группа зажигала в одесских клубах и имела определенную аудиторию.

Парень также участвовал в отборах к проектам "Народный артист", "Новая волна" и "5 звезд". Пытался победить на Национальном отборе на "Евровидении 2006", но безрезультатно. Позже на "Таврических играх" победил в номинации "Открытие года".

Фото из сети

Должен был стать участником дуэта Smash вместе с Владом Топаловым, но последний решил петь сольно. Также решает сделать Туриченко. Впоследствии появился трек 4 Seasons of Love, записанный совместно с европейским певцом Ray Horton. Композиция стала достаточно успешной в Украине. Позже выпускает песню "Прости меня".

В 2011 году парень выиграл сразу две премии — "Кумир Года" и "Альбом Года". В том же году Туриченко участвовал в программе "Последний герой", где стал финалистом.

Фото из сети

В 2012 году исполнитель решил проявить свой талант в шоу "Голос країни", где попал в прямые эфиры и дошел до финала. Тогда о нем узнала вся страна.

Кирилл Туриченко в "Голосе страны"

Однако уже в следующем году певец присоединяется к российской группе "Иванушки International". С этого времени украинец строит карьеру в стране-оккупантке.

Фото из сети

Интересно, что Туриченко имел отношения с Тиной Кароль, когда она уже была известной певицей. Они встречались в течение 2 лет.

Фото из сети

Что говорит о войне Туриченко

Парень не осудил Россию за ее вторжение в Украину. На третий день войны он написал, что хочет жить в мире, где не существует "агрессии и насилия". Впрочем, исполнитель не отметил, что именно страна, в которой он активно работает, совершает страшные преступления против украинского народа. Также он добавил, что "надеется, что этот ужас закончится как можно скорее".

Фото из инстаграма Кирилла Туриченко

А ведущий Слава Демин рассказывал, что общие знакомые сообщили ему о получении Туриченко российского гражданства.

Сейчас одессит продолжает выступать в группе "Иванушки International", с которой гастролирует по российским городам. Также он активно участвует в различных программах на телевидении страны-агрессорки и показывает свои будни.

Фото из инстаграма Кирилла Туриченко

Фото из инстаграма Кирилла Туриченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне актриса "Папиных дочек" Мирослава Карпович. Девушка родилась в Бердянске.