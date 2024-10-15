Будут ли заморозки в Одессе в ближайшие дни: прогноз погоды до конца рабочей недели

Осеннее похолодание уже пришло

Украину накрыло заметное похолодание с заморозками и дождями. Однако в Одессе первые морозы ударят только в конце недели.

Как отмечается на портале Укргидрометцентра, уже с 19-20 октября ночью одесситов ожидает до -1 градуса.

Прогноз погоды в Одессе на 16-18 октября.

В среду, 16 октября, город ожидает умеренно теплая погода от +8 до +10 градусов ночью и до +15 градусов днем. Тем не менее, в течение дня синоптики прогнозируют небольшой дождь с умеренной облачностью.

В четверг, 17 октября, небо будет периодически затягивать облаками, однако небольшой дождь все же может пролиться. Днем будет прохладнее +11 градусов, а ночью температура опустится до +7 градусов.

В пятницу, 18 октября, температура воздуха в Одессе снизится еще больше. Так, в течение дня столбик термометра будет колебаться от +11 до +13 градусов, а ночью до +4 градусов. Синоптики в пятницу прогнозируют незначительный дождь и умеренную облачность.

Когда в Одессе будут первые заморозки

Ниже нуля температура упадет уже 19-20 октября. Синоптики прогнозируют незначительный мороз до -1 градуса ночью, а днем столбик термометра пересечет отметку в +10 градусов.

Напомним, что в Киеве синоптики также обещают похолодание, однако без осадков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт назвал температурный порог и дал прогноз по зимним блэкаутам.