Украинцев предупредили о новых морозах в октябре: когда ждать

Одевайтесь потеплее

Первые морозы уже надвигаются на Украину. Синоптики назвали дату ближайших холодных дней в середине октября. Так, температура опустится ниже нуля до -3°С в большинстве регионов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Уже в четверг, 17 октября, западные и часть северных регионов ожидают минусовую температуру ночью.

В Украине с 13 октября начнется значительное похолодание, ведь западные области накроют первые морозы, которые вернутся уже с середины недели и охватят большую территорию.

Где будут морозы 17 октября

В четверг, 17 октября, в Украину на западе и севере вернутся морозы. Там ночью будет от -1°С до -3°С, однако днем солнышко пригреет до +11°С. Осадки по всей Украине в этот день не прогнозируют, будет умеренная облачность.

По прогнозам синоптиков, мороз также коснется в ночь на 17 октября Киева и области, где будет до -3°С. Но днем температура будет составлять до +11°С.

На востоке и юге страны тоже будет похолодание, но не минусовое. Днем отметка термометра достигнет +11°С, а ночью — до +4°С.

Напомним, что в выходные в столице ожидается дождь, однако уже в воскресенье, 13 октября, будет только затяжная облачность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве может быть гололед. Синоптики прогнозируют незначительный мороз и дожди, а возможно, и мокрый снег.