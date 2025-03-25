Поддержка мобилизованных и ветеранов: как это устроено в "Интерпайпе" Виктора Пинчука

Поддержка военных и ветеранов – обязанность каждого ответственного бизнеса

В компании "Интерпайп" Виктора Пинчука выстроили четкий бизнес-процесс, направленный на поддержку мобилизованных, ветеранов и их семей. Весь комплекс помощи реализует отдельное структурное подразделение – корпоративная патронатная служба. На ее попечении находятся более 1300 человек.

О том, как устроена эта патронатная служба, пишет Forbes.

Во время войны поддержка военных и ветеранов – обязанность каждого ответственного бизнеса, считают в "Интерпайпе". Так что помогать мобилизованным работникам в компании начали в 2014 году, когда в ряды ВСУ призвали 300 сотрудников предприятия. Тогда амуницию и технику собирали по крохам – например, бронежилеты нашли в военном секонд-хенде в Великобритании.

С 2022 года поддержка мобилизованных стала более структурной. За три года войны количество мобилизованных составило 1300 человек, к работе вернулись 165 ветеранов, 82 бойца погибли.

Функции Штаба помощи постоянно развивались, чтобы отвечать на текущие потребности военных: добавилось медицинское сопровождение, юридическая и психологическая поддержка, поддержка семей погибших, адаптация демобилизованных и т.д. Так постепенно в компании сформировалось отдельное подразделение – корпоративная Патронатная служба.

"У каждого сотрудника с первого дня мобилизации есть персональный координатор, который в связи с бойцом и его семьей хорошо понимает его потребности. Этому человеку бойцы и их родные звонят и когда дронов или машин не хватает, и когда керамические плиты нужны, и в случае ранения, и чтобы закон разъяснили, а иногда и просто помолчать после тяжелого дня", — рассказала Людмила Новак, директор по коммуникациям и куратор патронатной службы.

Патронатная служба "Интерпайп" сейчас — это отдельное структурное подразделение, в котором работают штатные специалисты, а работа построена, как и любой другой бизнес-процесс в крупном бизнесе. При необходимости к работе привлекают другие структурные подразделения компании с сильной экспертизой по конкретному вопросу. Это могут быть и логисты, и закупщики, и юристы, и служба безопасности, и врачи, и производственные участки, и автотранспортное подразделение, пишет Forbes.