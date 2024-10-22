Літаки "Нової пошти" зможуть залітати в Україну? Що насправді відомо про рішення

Вперше "Нова пошта" здійснила політ на власному літаку під українським прапором у вересні 2024 року

Дочірня компанія "Нової пошти" Supernova Airlines одержала дозвіл на виконання чартерних рейсів усередині країн Європейського союзу. Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів.

При цьому в компанії наголосили, що йдеться виключно про видачу дозволу на чартерні рейси всередині ЄС — небо над Україною залишається "закритим". Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі "Нової пошти".

"У нас неймовірна новина! Наша авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС. Тепер маємо дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи", — йдеться у повідомленні.

Так, "Нова пошта" одержала дозвіл на виконання чартерних рейсів усередині країн Європейського союзу. Це дозволить більш ефективно обслуговувати клієнтів, швидше доставляти посилки та поєднувати європейські ринки зі США та Китаєм.

При цьому в компанії нагадали про те, що небо над Україною залишається "закритим" і тому про жодні польоти в нашому просторі не йдеться.

"Supernova Airlines стратегічно націлена на далекомагістральні рейси зі США до Європи та з Китаю до Європи", — підкреслили в компанії.

"Нова пошта" 1 жовтня 2021 року заснувала авіакомпанію Supernova Airlines для міжнародних перевезень "Нова пошта Глобал". Вже 6 січня 2023 року перевізник отримав необхідний сертифікат експлуатанта, який дає йому право на польоти під час повномасштабної війни.

У травні 2023 року компанія здійснила свій перший авіарейс за маршрутом "Рига – Жешув – Рига" на літаку ATR 72.

18 вересня 2024 року відбувся перший рейс на власному Boeing 737-800SF під прапором України

Нагадаємо, один із найбільших поштових операторів України "Нова пошта" ще за перших блекаутів у 2022 році почав обладнати свої відділення генераторами та безперебійним інтернетом, щоб клієнти могли відправляти та отримувати посилки незалежно від наявності електроенергії в районі.

Більше того, у відділеннях організували маленькі "Пункти незламності", щоб усі бажаючі могли підзарядити телефони та скористатися Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Нова пошта" підвищила тарифи з 1 жовтня. Зміни торкнуться відправлення посилок, документів та вантажів. У середньому тарифи зростуть на 10 гривень, і становитимуть