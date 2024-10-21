Сотрудники ТЦК пришли во львовские школы

Детям рассказали об армии и оружии

Во Львовской области военнослужащие наведались в школы. Там они агитировали старшеклассников вступать в высшие военные учебные заведения (ВВУЗ).

Об этом сообщила пресс-служба местного районного ТЦК и СП. Во время встречи школьникам рассказали об украинской армии, видах вооружения и важности защиты собственной страны от оккупационных войск.

Военные рассказали о возможностях, которые дает вступление в ВВУЗ, вроде мотивационных стипендий, обеспечении жильем, бесплатным обучением по высоким госстандартам.

"Вооруженные Силы Украины постоянно усовершенствуются. Сегодня украинская армия – это сила, способная отстоять государство и дать достойный отпор оккупантам. Однако ВСУ нуждаются в молодых кадрах, которые формировали бы еще более сильную армию в будущем", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский ранее заверил, что в Украине не будут мобилизировать 18-летних мужчин. Кроме того он отметил, что пока не видит причин для понижения мобилизационного возраста.

Вместе с тем Герой Украины Иван Черный отметил, что молодежь призывать на службу необходимо, поскольку они покажут себя куда более эффективно, чем люди с ограниченной пригодностью.