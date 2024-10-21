Зарплаты членов наблюдательного совета Ощадбанка достигли миллионных сумм

В состав совета входят восемь человек

Согласно данным, обнародованным "Ощадбанком", члены наблюдательного совета государственного финансового гиганта получили незаурядные зарплаты в сентябре. Размер вознаграждений колеблется от 1,1 до 1,4 млн. гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости". Наивысшее вознаграждение получил председатель наблюдательного совета — его зарплата составила 1 424 600 гривен.

Другие члены совета также не остались без щедрой компенсации: двое получили по 1 095 900 гривен, один – 1 205 400 гривен, еще двое – по 1 102 600 гривен, а последние два члена – 1 206 800 и 1 212 900 гривен соответственно.

В состав наблюдательного совета Ощадбанка входят восемь человек, среди которых: Хуан Энрике Перес Калот, Юлия Пашко, Роза Тапанова, Александр Роднянский, Владимир Лавренчук, Филипп Хизли, Михал Крупинский и Элизабет Нельсон.

Примечательно, что "Ощадбанк" находится в государственной собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине активно обсуждают возможное переименование "копеек" в "шаги". Национальный банк Украины выступил с инициативой сменить название разменной монеты, аргументируя это потребностью восстановить национальные традиции. Несмотря на неоднозначное восприятие общественностью, похоже, изменения все же произойдут.