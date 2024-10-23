"Хорошо получил по сусалам": историк объяснил, что заставит Путина отказаться от захвата Украины

Все упирается во время и жертвы украинского народа, говорит Владлен Мараев

Не признанный Украиной президент России Владимир Путин является психически больным человеком, поэтому он не отказывается от планов по захвату нашей страны, хотя его войска и несут серьезные потери на поле боя.

Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блоггер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов к историку", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше ответов историка читайте в первой части интервью: "У Путина произошли необратимые изменения в психике, — историк Владлен Мараев о мифах Кремля, вопросе "ядерки" и украинском YouTube".

— Россияне хорошенько получают по сусалам от Украины. Но опять-таки это трагический период в том смысле, что, к сожалению, Россия пока не хочет мириться с независимостью Украины, — говорит историк.

Отвечая на вопрос, когда РФ смирится и кто ее должен принудить к этому — украинцы, Запад или осознают сами, кандидат исторических наук поделился мнением:

– Не верю в то, что они осознают сами. Я верю только в силу. В то, что украинская сила (и сила союзников) принудит их к этому. Но все это упирается во время и в жертву, к величайшему сожалению.

Говоря о том, отступит ли Путин от своих планов по захвату Украины, Владлен Мараев отметил:

— Как историк не размышляю над вопросами, связанными с будущим. Для историков вообще это табу говорить о будущем. Могу высказывать только свое личное мнение, которое является субъективным и мало кого на самом деле может интересовать.

На мой взгляд, такой идиот, как Путин, не отступит никогда. Он душевнобольной человек. У него произошли необратимые изменения в психике. Кроме того, это уже старый человек, его уже никак не изменишь. Потому не верьте.

Коснувшись вопроса, жив ли Путин или Россией правят двойники-тройники, блогер предположил:

— Думаю, Путин, конечно, существует как определенная субстанция. Сколько у него двойников, тройников, я не знаю. Но, скорее всего, пока он есть. 72 года – это еще возраст. Пожилой, но не критический, к сожалению.

Ранее "Телеграф" писал, что профессор кафедры психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета Джеймс Феллон назвал Путина психопатом и объяснил, как изменилось состояние диктатора после провала в Украине.