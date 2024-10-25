В одной из самых безопасных областей Украины ищут сотрудников на зарплату до 28,5 тыс. гривен: мужчинам дают бронь
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Опыт работы не требуется
В Украине растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. В это непростое время работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.
К примеру, в Черновцах готовы взять мужчину на должность подсобного рабочего с заработной платой от 26 тысяч гривен. Об этом свидетельствует информация на популярной платформе онлайн-объявлений.
Компания- ведущий украинский производитель БПЛА активно расширяет свое производство и ищет в свою команду подсобного рабочего/грузчика для работы на производственном объекте в городе Черновцы.
В объявлении отмечается, что в компанию готовы взять человека без опыта работы, но с готовностью работать в сменном графике. Также от кандидата потребуется ответственность и внимательность к деталям.
Работодатель предлагает кандидатам комфортные условия труда и заработную плату от 26 до 28,5 тысяч гривен, а также возможность бронирования от мобилизации.
В обязанности сотрудника компании будет входить:
- Загрузка и разгрузка товаров и готовой продукции при помощи средств транспортировки;
- Маркировка и упаковка ТМЦ и материалов;
- Внутренне производственные перемещения груза и оборудования;
- Работа в сменном графике.
График работы — с понедельника по пятницу и 2 дня выходные. Официальное трудоустройство с первого рабочего дня, а также оплачивыемый отпуск и больничные.
Также кандидату готовы предложить:
- Возможность бронирования;
- Конкурентную заработную плату;
- Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
- Дружескую атмосферу в коллективе;
- Наличие бомбоубежища.
Напомним, в столице также ищут персонального ассистента технического директора в современный офисный центр с заработной платой от 40 000 гривен. На работу готовы взять человека, который способен сохранять конфиденциальность информации, умеет принимать решения и брать за них ответственность.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальным кандидатам готовы предоставить бонусы, неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.