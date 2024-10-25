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В одной из самых безопасных областей Украины ищут сотрудников на зарплату до 28,5 тыс. гривен: мужчинам дают бронь

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Грузчик Новость обновлена 25 октября 2024, 12:41
Грузчик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Опыт работы не требуется

В Украине растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. В это непростое время работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, в Черновцах готовы взять мужчину на должность подсобного рабочего с заработной платой от 26 тысяч гривен. Об этом свидетельствует информация на популярной платформе онлайн-объявлений.

Компания- ведущий украинский производитель БПЛА активно расширяет свое производство и ищет в свою команду подсобного рабочего/грузчика для работы на производственном объекте в городе Черновцы.

В объявлении отмечается, что в компанию готовы взять человека без опыта работы, но с готовностью работать в сменном графике. Также от кандидата потребуется ответственность и внимательность к деталям.

Работодатель предлагает кандидатам комфортные условия труда и заработную плату от 26 до 28,5 тысяч гривен, а также возможность бронирования от мобилизации.

В обязанности сотрудника компании будет входить:

  • Загрузка и разгрузка товаров и готовой продукции при помощи средств транспортировки;
  • Маркировка и упаковка ТМЦ и материалов;
  • Внутренне производственные перемещения груза и оборудования;
  • Работа в сменном графике.

График работы — с понедельника по пятницу и 2 дня выходные. Официальное трудоустройство с первого рабочего дня, а также оплачивыемый отпуск и больничные.

Также кандидату готовы предложить:

  • Возможность бронирования;
  • Конкурентную заработную плату;
  • Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
  • Дружескую атмосферу в коллективе;
  • Наличие бомбоубежища.

Напомним, в столице также ищут персонального ассистента технического директора в современный офисный центр с заработной платой от 40 000 гривен. На работу готовы взять человека, который способен сохранять конфиденциальность информации, умеет принимать решения и брать за них ответственность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальным кандидатам готовы предоставить бонусы, неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.

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