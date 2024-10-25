В одній із найбезпечніших областей України шукають співробітників на зарплату до 28,5 тис. гривень: чоловікам дають бронь

Досвід роботи не потрібний

В Україні зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. У цей непростий час роботодавці адаптуються до нових умов та пропонують майбутнім співробітникам дедалі більше таких вакансій.

Наприклад, у Чернівцях готові взяти чоловіка на посаду підсобного робітника із заробітною платою від 26 тисяч гривень. Про це свідчить інформація на популярній платформі онлайн-оголошень.

Компанія-провідний український виробник БПЛА активно розширює своє виробництво та шукає у свою команду підсобного робітника/вантажника для роботи на виробничому об’єкті у місті Чернівці.

У оголошенні зазначається, що в компанію готові взяти людину без досвіду роботи, але яка буде готова охоче працювати в змінному графіку. Також від кандидата вимагають відповідальність та уважність до деталей.

Роботодавець пропонує кандидатам комфортні умови праці та заробітну плату від 26 до 28,5 тисячі гривень, а також можливість бронювання від мобілізації.

До обов’язків співробітника компанії входитиме:

Завантаження та розвантаження товарів та готової продукції за допомогою засобів транспортування;

Маркування та пакування ТМЦ та матеріалів;

Внутрішньовиробничі переміщення вантажу та обладнання;

Праця у змінному графіку.

Графік роботи — з понеділка по п’ятницю та 2 дні вихідні. Офіційне працевлаштування з першого робочого дня, а також оплачувана відпустка та лікарняні.

Також кандидату готові запропонувати:

Можливість бронювання;

Конкурентну зарплатню;

Офіційне працевлаштування із першого робочого дня;

Дружню атмосферу у колективі;

Наявність бомбосховища.

Нагадаємо, у столиці також шукають персонального асистента технічного директора до сучасного офісного центру із заробітною платою від 40 000 гривень. На роботу готові взяти людину, яка здатна зберігати конфіденційність інформації, вміє приймати рішення та брати за них відповідальність.

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