"Государственная" аренда жилья для ВПЛ: в Раде назвали два плюса

Субсидия на жилье не облагается налогом, согласно законодательству

Правительственный проект субсидий на аренду жилья для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) предусматривает прямую уплату государством полной или частичной стоимости найма жилья, а также заключение договора с владельцами жилья. Такой механизм имеет несколько плюсов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов.

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— Государство напрямую платит за аренду жилья ВПЛ или платит хотя бы часть средств. Плюс предусмотрено было заключение соглашения с арендодателями, а это частично и рынок арендованного жилья вывело бы из "тени", — говорит "слуга". — Но пока Кабмин не принял постановление и не начал его реализовывать.

Комментируя вопрос, захотят ли арендодатели выходить из "тени" и показывать свои доходы, Павел Фролов заметил:

— Это будет как субсидия. Поэтому в любом случае есть шансы на внедрение и на то, что это откроет частично рынок, если не будет налогообложения. Что может заинтересовать арендодателя-владельца? Во-первых, продолжительность договора. Это уже какая-то гарантия того, что государство за эту семью заплатит. И это гораздо лучше, чем просто на словах договориться, а потом спорить о задатке.

Во-вторых, если это будет полностью субсидия, тогда, конечно, она не облагается налогом. Если это будет только часть субсидии, то нужно изменить законодательство, чтобы ту часть, которую не погашает субсидия, освободить этот доход арендодателя от налогообложения, — говорит глава ВСК.

Однако для этого нужно увидеть готовое постановление, а не проект или рассказ о том, что планируется.

— Мы же хотим дождаться принятия постановления, чтобы его проанализировать и если нужно, то изменить законодательство и освободить от налогообложения хотя бы часть платы за аренду, — подытожил Павел Фролов.

Ранее нардеп объяснил "Телеграфу", что говорят в Кабмине и Раде об отмене выплат ВПЛ.