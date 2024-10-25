Отопления нет, все разваливается. Как "лечат" детей в оккупации (фото)

Детей содержат в условиях антисанитарии

Украинский журналист Денис Казанский показал, как на самом деле лечат детей в оккупированном Россией городе Алчевске Луганской области.

Он опубликовал фото на своей странице в Telegram. На кадрах видно, что детская больница на улице Запорожской в Алчевске стоит без ремонта.

Кроме того, что помещение никто не ремонтирует, там нет отопления, а дети вынуждены находиться в нечеловеческих условиях. Об этом пишут и местные Telegram-паблики. Там ругают местные оккупационные власти в том, что они не обращают внимание на проблемы жителей и их детей.

"Отопления нет, все разваливается, больные дети мерзнут", — написал Казанский.

Город Алчевск Луганской области был захвачен пророссийскими боевиками т.н. "Луганской народной республики" в 2014 году. Как отметил журналист, никакие "злобные бандеровцы не мешают процветать и сделать ремонт по последнему слову техники".

В то же время России и ее марионеткам на Донбассе все равно, что будет с жителями оккупированных населенных пунктов.

"Что-то Россия пришла, а процветания все нет", — отметил Казанский.

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