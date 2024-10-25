Россияне продвинулись на горячем направлении: в третьей штурмовой сделали интересное заявление

Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях

Российская армия продолжает атаковать позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях. Сейчас зафиксировано продвижение оккупантов в Харьковской области, возле Купянска.

Как отметил командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов в эфире телемарафона, есть продвижение россиян в сторону Синьковки и Кругляковки.

Также армия РФ пытается прорвать позиции ВСУ на Лиманском направлении в Макеевке, Тернах и Торском.

"3 ОШБр в настоящее время не отдала ни одной позиции военным РФ. И если бы мы воевали за большее количество флангов, мы были бы далеко впереди, но имеем не совсем равные силы на поле боя", — отметил военнослужащий.

В то же время, по данным Генштаба, на Харьковском направлении 25 октября произошло два боевых столкновения в сторону Волчанска.

"Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки на Купянском направлении. Идет бой в районе Вишневого", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении россияне атаковали у Грековки, Тернов и Торского. С начала суток на этом направлении произошло 19 боевых столкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

Напомним, что Украина отбила у россиян важную территорию на Харьковщине. Операция длилась несколько месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что РФ наступает на Днепропетровщину на двух направлениях. В ВСУ назвали тревожные цифры.