Росіяни просунулись на гарячому напрямку: у третій штурмовій зробили цікаву заяву

Запеклі бої тривають на кількох напрямках

Російська армія продовжує атакувати позиції Збройних Сил України (ЗСУ) на низці напрямків. Наразі зафіксовано просування окупантів на Харківщині, біля Куп'янська.

Як зазначив командир протитанкового батальйону 3 ОШБр Олег Романов в етері телемарафону, є просування росіян у бік Синьківки та Кругляківки.

Також армія РФ намагається прорвати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку у Макіївці, Тернах та Торському.

"3 ОШБр на даний час не віддала жодної позиції військовим РФ. І якби ми воювали за більшу кількість флангів, ми були б далеко попереду, але маємо не зовсім рівні сили на полі бою", — зазначив військовослужбовець.

Водночас, за даними Генштабу, на Харківському напрямку 25 жовтня відбулося два бойових зіткнення у сторону Вовчанська.

"Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій в районі Вишневого", — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку росіяни атакували біля Греківки, Тернів та Торського. З початку доби на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

Нагадаємо, що Україна відбила у росіян важливу територію на Харківщині. Операція тривала кілька місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що РФ наступає на Дніпропетровщину з двох напрямків. У ЗСУ назвали тривожні цифри.