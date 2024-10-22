Стараются "вклиниться" в украинскую линию обороны: какая на самом деле ситуация возле Часового Яра

Продолжаются тяжелые бои

Идет 972-й день полномасштабной войны с Российской Федерацией и ситуация вокруг Часового Яра остается сложной. Враг не перестает продвигаться в Донецкой области и старается "вклиниться" в украинскую линию обороны в районе города, однако у них ничего не получается.

Украинские военнослужащие героически держат оборону и не позволяют россиянам взять под контроль город. Об этом сообщил представитель 24 ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин в комментарии для "Свободного радио".

На фронте враг имеет продвижение в Донецкой области и российские войска продолжают усиливать штурмы на Часов Яр. Они используют уже известную тактику, которая предусматривает подготовку артиллерийских обстрелов и атаки при помощи дронов.

Однако россиянам противостоят бойцы ВСУ, которые не дают полностью занять город. По словам Полухина, врагу не удается продвинуться дальше микрорайона Канал, поскольку все попытки закрепиться блокируются украинскими дронами.

"Ситуация там такова: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают… То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать. Так, каким-то движением по линии обороны", — заявил Полухин.

Напомним, в последнее время в медиапространстве активно обсуждается тема возможного выхода Вооруженных Сил Украины из города Селидово во избежание окружения. Этот город имеет стратегическое расположение для обеих сторон на фронте.

После оккупации Угледара противник производит наступательные действия в направлении Покровска и Курахово, в частности в районе Кураховского водохранилища. Селидово, будучи третьим городом на этом пути, становится ключевой целью для русских сил.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что город Угледар Донецкой области, который сейчас находится под оккупацией российских военных, превратился в настоящие руины.

В нем едва ли найдутся жилые дома, которые за время войны не подверглись разрушению. Красивый и цветущий ранее город с приходом "русского мира" буквально умер.