Зеленский назвал место возможных переговоров с РФ и призвал её лидера повлиять на Кремль

Президент назвал "пророссийски настроенными" членов БРИКС и участников недавнего саммита в Казани

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на то, чтобы в Украине закончилась война. Страна могла бы блокировать поставки российских энергоресурсов, что сказалось бы на экономике и военно-промышленном комплексе агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of India. По его словам, это "приведет к понижению способности Москвы вести против нас войну"

Кроме того, Зеленский допускает, что есть возможность переговоров между Украиной и Россией в Индии.

"Нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю это скрытой поддержкой России. Моде — премьер-министр действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния и влияния. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в прекращении войны.

Он сказал, что, несомненно, переговоры могут быть и в Индии "и премьер-министр Моде действительно может это сделать". Но, как подчеркнул президент в интервью, переговоры должны состояться "в нашем формате, потому что война идет на нашей земле", и для этого стране необходимо подготовиться ко второму Саммиту мира.

Зеленский призвал Моде предпринять конкретные действия, а не просто делать риторические заявления, ведь влияние Индии может иметь ключевое значение в таких вопросах, как возвращение украинских детей, насильственно депортированных в РФ.

"Вы можете заставить Путина вернуть украинских детей. Пусть премьер Моди вернет хотя бы 1000 украинских детей", – сказал украинский руководитель.

Он отметил важность укрепления энергетики Украины перед зимой и в очередной раз подчеркнул, что наш План победы и членство в НАТО имеет целью укрепить позицию Украины для будущих переговоров.

"План победы – это не разменная монета или тема переговоров с Россией… Что мы просим приглашение в НАТО, чтобы в будущем никто не мог изменить свое мнение", – отметил Зеленский.

Также президент назвал "пророссийски настроенными" членов БРИКС и участников недавнего саммита в Казани. На нем, напомнил, был и Моде.

Отношения между Индией и Украиной

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев с официальным визитом, в ходе которого было подписано четыре соглашения о сотрудничестве между Индией и Украиной.

По данным Bloomberg, Индия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий в Россию после Китая, что вызывает беспокойство на фоне войны в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил за политическое урегулирование войны России против Украины. Он поддержал посредничество Индии в этом вопросе.