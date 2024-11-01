Украинка заявила о конфузе с поездом Львов-Киев: "Забыли о 40 людях" (видео)

Украинцы возмущены

В субботу, 26 октября, "Укрзализныця" якобы не прибавила вагон к поезду 008Л "Киев — Черновцы". В результате сорок пассажиров из Львова не нашли свой вагон, на который приобрели билеты.

Как оказалось, вагон просто не прибавили. Об инциденте с поездом в видео рассказала на своей странице в Instagram Мария Украинец. После отправки поезда пассажиров распределили на свободные места.

"Я такого еще не видела, это что-то новенькое, сначала все было как обычно, приехал поезд, все ушли, а потом что-то пошло не так, пришел начальник поезда и сказали, что забыли наш вагон, вагон для 40 человек, нас просто загнали в последний вагон стоять в тамбуре и ждать, непонятно чего. "Ну подождите, мы же не виноваты, ну так случилось"., – говорит она.

Девушка написала, что после отправки поезда пассажиров все же распределили на свободные места.

Телеграф пытался связаться с Укрзализныцей, чтобы они прокомментировали инцидент, но пока ответа не получили.

В комментариях под видео мнения украинцев разделились. Пассажиры рассказывали схожие ситуации с билетами и вагонами. Другие благодарили перевозчика за сложную работу.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит изнутри секретное влечение для эвакуации украинских бойцов.