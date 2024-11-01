Українка заявила про конфуз із потягом Львів-Київ: "Забули про 40 людей" (відео)

Українці обурені

У суботу, 26 жовтня, "Укрзалізниця" нібито не додала вагон до потяга 008Л"Київ – Чернівці". В результаті сорок пасажирів зі Львова не знайшли свого вагона, на який придбали квитки.

Як виявилось, вагон просто не додали. Про інцидент з потягом у відео розповіла на своїй сторінці в Instagram Марія Українець. Після відправки потягу, пасажирів розподілили на вільні місця.

"Я такого ще не бачила, це щось новеньке, спочатку все було як звичайно, приїхав поїзд, всі пішли, а потім щось пішло не так, прийшов начальник поїзда і сказали, що забули наш вагон, вагон для 40 людей, нас просто загнали в останній вагон стояти в тамбурі і чекати, незрозуміло чого. "Ну почекайте, ми ж не винуваті, ну так сталося". Укрзалізниця, скажіть, будь ласка, це взагалі окей забути про 40 людей? І один вагон зі Львова до Києва — вночі", — каже вона.

Дівчина написала, що після відправки потягу, пасажирів все ж розподілили на вільні місця.

"Телеграф" намагався звʼязатись з Укрзалізницею, аби вони прокоментували інцидент, але поки відповіді не отримали.

У коментарях під відео думки українців розділилися. Пасажири розповідали схожі ситуації з квитками та вагонами. Інші — дякували перевізнику за складну роботу.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядає зсередини секретний потяг для евакуації українських бійців.