Мокрый снег, туман и гололед: где ждать опасной погоды 5 ноября

Водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах

Во вторник, 5 ноября, в нескольких регионах Украины ожидается опасная погода. Так, на западе нашей страны местами ожидается туман, а в восточных областях – снег.

Оба эти метеорологических явления могут сопровождаться гололедицей. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег. В западных областях ночью и утром местами туман", – говорится в сообщении.

Львовский областной гидрометцентр пишет об опасных погодных условиях. Отмечается, что ночью и утром в городе и области ожидается гололед и туман видимостью в пределах 200 – 500 метров.

Тернопольские метеорологи также предупредили о тумане и небольшой гололедице.

"5 ноября ночью и утром туман по видимости 200 – 500 м", – пишется в публикации.

В обеих областях объявлен желтый I уровень опасности.

"Ночью небольшой мокрый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица", – в свою очередь проинформировал жителей области Харьковский региональный гидрометцентр.

Напомним, осторожными следует быть как водителям, так и пешеходам. В таких условиях водителям необходимо уменьшать скорость, соблюдать дистанцию, а также использовать противотуманные фары.

Что касается пешеходов, им нужно надевать светлую или яркую одежду, а также использовать световозвращающие элементы, чтобы снизить риск на дороге.

Ранее мы писали, что порывистый ветер, несколько дней бушевавший в Украине, наконец стихнет. Однако в большинстве областей Украины во вторник, 5 ноября, еще будет холодно. Но уже с 6 ноября погода в Украине изменится.