Зима подождет: в Украину возвращается комфортная осенняя погода

Уже с 6 ноября погода в Украине изменится

Порывистый ветер, несколько дней бушевавший в Украине, наконец стихнет. Однако в большинстве областей Украины во вторник, 5 ноября, еще будет холодно.

Впрочем, уже со среды, 6 ноября, ожидается возвращение комфортной погоды "золотой осени". Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань в Facebook.

Причиной сильных порывов ветра, порой достигавших опасных 15-22 м/с, стал циклон "Nelly", быстро перемещавшийся с севера на нижнюю Волгу. "В его тыловую часть закачивается новая порция холодного воздуха из акватории Карского моря. Поэтому ближайшие сутки будут холодными", — говорит синоптик.

В частности, во вторник ночью в центральных областях Украины ожидается 2-4° мороза, а днем всего 3-5° тепла.

Однако уже с 6 ноября в Украине установится антициклональный режим погоды, который продержится минимум неделю. В результате в центральные области поступит атлантическое тепло из Скандинавии.

Прогноз погоды на 5 ноября.

Прогноз погоды на 6 ноября.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, но с возможными туманами в отдельных районах. Температура ночью ожидается около 0 градусов, днем – 7-10 градусов тепла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики ухудшили прогноз погоды в Украине — первый снег накроет больше областей. Речь идет о 17 областях страны, в других будет солнечно и дождливо.