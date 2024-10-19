Сроки подготовки бойцов ВСУ продлят: чему будут учить по новой системе

В ВСУ реформируют систему военной подготовки

Срок базовой общевойсковой подготовки, прохождение которой является обязательным для всех только что мобилизованных граждан Украины, будет увеличен с 30 дней до полутора месяцев. Сначала новый механизм отработают в рамках пилотного проекта на 500 новобранцах, а затем нововведения планируют распространить на все учебные центры.

Об этом во время брифинга в "УНИАН" заявил заместитель ГУ доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, Герой Украины полковник Евгений Межевикин, непосредственно курирующий этот вопрос, передает корреспондент "Телеграфа".

"Мы планируем изменить подходы и форматы обучения военнослужащих, повысить ответственность всей командирской вертикали за подготовку личного состава и трансформировать систему подготовки инструкторов", — подчеркнул Межевикин, добавив, что в настоящее время уже разработана и утверждена соответствующая программа.

Увеличение до 45 суток сроков обучения новобранцев — лишь одно из направлений повышения качества обучения военнослужащих в учебных центрах. Кроме этого, программа также предусматривает адаптацию учебного процесса, в частности БОВП (базовая общевойсковая подготовка), к новым вызовам, которые ставит перед ВСУ современная война.

Речь идет как об изучении новых технических средств — БПЛА, РЭБ и РЭР, современных видов вооружения, так и о включении в БОВП дополнительных элементов, вроде расширенного изучения тактики, топографии, усиления курсов физической и психологической подготовки военнослужащих и т.д.

"По решению главнокомандующего на фондах четырех обучающих центров уже начался пилотный проект. Вовлечено в этот проект около 500 военнослужащих. При этом обучение проводится по уже обновленной программе самой БОВП. В программе предусмотрено изучение основ применения БПЛА и окопного РЭБ, основ использования радиоэлектронной разведки, которые сегодня задействованы в подразделениях. Также программа предусматривает повышение уровня тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле. Особое внимание будем обращать на сезонные занятия, такие как выживание в холодное время года", — рассказал полковник Межевикин.

Он отметил, что теперь БОВП будет проводиться исключительно на базе штатных военных учебных центров, поскольку практика проведения такой подготовки на дополнительно созданных локациях показала не только положительные, но и определенные негативные последствия.

В порядке поощрения, по словам Межевикина, планируется, что лучшим курсантам после завершения БОВП будет позволено выбирать себе место прохождения службы.

"По завершении пилотного проекта в течение декабря текущего года будут проанализированы результаты с учетом сроков обучения и предоставлены предложения главнокомандующему по дальнейшему их внедрению в БОВП", — рассказал полковник.

Впрочем, по словам Межевикина, несмотря на то, что увеличение сроков БОВП пока происходит только в рамках пилотного проекта, позиция Сырского в том, чтобы двигаться дальше по этому пути.

"Его мнение — об увеличении (сроков) подготовки, и, я думаю, что мнение он свое не изменит. Поэтому переход на полтора месяца — однозначно будет. Скорее всего — поэтапный, чтобы не было провалов в выпуске личного состава", — сказал Межевикин.

По его словам, изменения коснутся не только БОВП, но и профессиональной военной подготовки. В частности, из ее программы будут исключены устаревшие положения и дублируемые в БОВП, а сама профессиональная подготовка также будет адаптирована под требования современной войны с обязательным наполнением элементами реального боевого опыта и изучением современной техники. Также во время проведения профессиональной подготовки планируется уделять значительное внимание слаженности, в том числе в составе экипажей и расчетов.

Среди других нововведений и особенностей военной подготовки, о которых говорилось на брифинге: