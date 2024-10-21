Ваши фамилии могут вызвать улыбку, проверьте свою в списке
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Узнайте историю своего рода
По нашим фамилиям люди могут узнать о происхождении своего рода. Впрочем, многие родовые имена когда-то придумали ради шутки. Их сразу можно узнать, ведь всегда вызывают улыбку на лице.
Смешные и шутливые фамилии образуются из-за необычного сочетания слов. Так что в древние времена люди проявляли незаурядную фантазию. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.
Шутливые фамилии произошли от названий тех или иных профессий, популярных в древние времена. Так что если у вас одно из этих родовых имен, можете узнать, кем когда-то работали ваши родственники.
- Плотник – Дубогрызенко.
- Стекольщик – Стеклобой.
- Мельник – Мукосиенко.
- Пономарь – Заплюйсвичка.
Некоторые фамилии давали людям из-за определенных особенностей внешности и характера. К примеру, обращали внимание на их рост или форму носа.
- Репетило.
- Малышко.
- Щербань.
- Плаксий.
- Довженко.
- Мовчун.
- Кривонос.
- Горбатенко.
Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали ныткам. А также рассказывал о фамилиях украинцев, имеющих шляхетское происхождение.