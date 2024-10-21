Укр

Ваши фамилии могут вызвать улыбку, проверьте свою в списке

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Девушка Новость обновлена 21 октября 2024, 13:26
Девушка. Фото Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Узнайте историю своего рода

По нашим фамилиям люди могут узнать о происхождении своего рода. Впрочем, многие родовые имена когда-то придумали ради шутки. Их сразу можно узнать, ведь всегда вызывают улыбку на лице.

Смешные и шутливые фамилии образуются из-за необычного сочетания слов. Так что в древние времена люди проявляли незаурядную фантазию. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Шутливые фамилии произошли от названий тех или иных профессий, популярных в древние времена. Так что если у вас одно из этих родовых имен, можете узнать, кем когда-то работали ваши родственники.

  • Плотник – Дубогрызенко.
  • Стекольщик – Стеклобой.
  • Мельник – Мукосиенко.
  • Пономарь – Заплюйсвичка.

Некоторые фамилии давали людям из-за определенных особенностей внешности и характера. К примеру, обращали внимание на их рост или форму носа.

  • Репетило.
  • Малышко.
  • Щербань.
  • Плаксий.
  • Довженко.
  • Мовчун.
  • Кривонос.
  • Горбатенко.

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали ныткам. А также рассказывал о фамилиях украинцев, имеющих шляхетское происхождение.

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#Фамилии #Українці #Походження