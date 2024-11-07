В пяти городах Украины загрязненность воздуха достигла критического предела (карта)

Ветер ухудшает ситуацию

В нескольких областях Украины сильно ухудшилось качество воздуха. В четырех городах на западе она достигла критического уровня.

Об этом свидетельствуют данные SaveEcoBot. Отмечается, что самая плохая ситуация в Черновцах, Хмельницком, Ивано-Франковске и Виннице.

Показатели в каждом из городов превышают 150 PM2.5, а иногда даже 170. В настоящее время точная причина появления таких цифр и значительного загрязнения воздуха неизвестна. Однако в вышеуказанных городах лучше находиться на улице и не открывать окна.

Какой уровень загрязнения воздуха

Ровно — 151

Тернополь — 155

Черновцы — 153

Ивано-Франковск — 166

Хмельницкий — 176

пгт Томашполь, Винницкая область — 166.

Заметим, что качество воздуха также постепенно ухудшается и в других областях, где от оранжевого уровня переходит в красный.

Согласно данным портала ventusky.com, указывающего направление ветра, он сейчас северный. То есть, анализируя карту, можно заметить, что воздух из самых загрязненных городов движется к северу. Это может привести к ухудшению качества воздуха и в других областях.

Добавим, что индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья человека могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киеве показатель загрязненности воздуха переполошил горожан.