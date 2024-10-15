"Предприятия травят своими выбросами": жители Киева жалуются на качество воздуха

Было зафиксировано превышение выбросов оксида углерода в 15 раз

Киевляне требуют остановить экоцид на Южной Борщаговке. Местные страдают от деятельности предприятий, загрязняющих воздух.

Об этом идет речь в петиции №13177 на сайте электронных обращений Киевской городской рады. Как отмечает автор обращения, к таким предприятиям относятся Асфальтобетонный завод (АБЗ-1), Полимин и другие.

Особое внимание киевляне обращают на предприятие ООО "АБЗ-1", производящее асфальт, на улице Девятого Мая, 49.

По словам автора, предприятия выбрасывают оксид углерода, формальдегид и другие опасные соединения, несмотря на многочисленные обращения граждан и результаты проверок Государственной экологической инспекции, показавшие превышение допустимых норм выбросов оксида углерода в 15 раз. На наложенную административную ответственность и требование приостановить деятельность по модернизации оборудования, завод продолжает работать.

Петиции №13177

Кроме того, жители Борщаговки и прилегающих к ней территорий сообщают о нарушении санитарной зоны, что делает производство асфальтобетона в этом районе незаконным.

Как отмечается в петиции, площадь выбросов охватывает обширную территорию района: жилые дома, 5 детских садов, 3 школы, детскую и взрослую поликлиники.

В связи с выявлением нарушений санитарной зоны и превышения допустимых норм выбросов вредных веществ, общественность требует повторного проведения процедуры оценки влияния на окружающую среду.

Район Южная Борщаговка

"В районе проживает большое количество детей! Это наше будущее. Мы хотим, чтобы дети были здоровы. Война продолжается, шахеды летают и иметь под боком резервуары с битумом – это очень опасно. Сообщаем о том, что жители района против деятельности по изготовлению асфальтобетона от любой компании на территории по адресу ул. 9 (Девятого) Мая, 49. Мы готовы на решительные действия и физическую остановку предприятия, если это будет продолжаться! Мы требуем остановить это вредное производство, ему не место в столице", — объясняет автор обращения.

Карта качества воздуха в районе Южной Борщаговки

Ранее "Телеграф" писал, на днях качество воздуха в Киеве снова ухудшилось. В некоторых районах столицы наблюдалось повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.