Правительство уволило одного из заместителей Умерова

Є й інші кадрові ротації

Во вторник, 5 ноября, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Джигира с должности заместителя Министра обороны Украины. О решении уволить его Рустем Умеров сообщил еще в начале октября.

Об увольнении Джигира Кабмином сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кроме него, есть еще ряд кадровых решений.

В частности, правительство уволило Евгения Горовца с должности первого заместителя Министра юстиции Украины. Владимир Трофименко освобожден от должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Также есть два назначения. Николай Кучерявенко стал первым заместителем Министра юстиции Украины, а Светлана Терещенко назначена заместителем Министра юстиции Украины.

Что известно о Юрии Джигире

Юрий Джигир был назначен на должность заместителя Министра обороны Украины 27 сентября 2023 года. До этого он являлся консультантом международных организаций развития. Джигир работал в составе исследовательских проектов Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Бергенского центра этики и приоритизации в здравоохранении. Еще раньше он работал в Министерстве финансов и был внештатным советником министра финансов Украины, оказывая поддержку в сфере фискальной децентрализации и финансирования здравоохранения.

Как рассказывал "Телеграф", в сентябре в украинском политикуме ходили слухи о возможном увольнении самого Умерова. Однако в его окружении эту информацию опровергали. В то же время Telegram-канал "Джокер" утверждает, что новым министром обороны якобы будет назначен вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.