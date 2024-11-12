"Наш голос услышали": украинцы сорвали выступление Навальной на крупной IT-конференции (видео)

На официальных страницах конференции никак не комментировали это событие

В Португалии украинцы сорвали выступление российской оппозиционерки и жены погибшего Алексея Навального Юлии. Во время него в зале включили сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает телеканал "Киев24". По данным журналистов, инцидент произошел на одной из крупнейших IT-конференций Web Summit 2024 в Лиссабоне, где выступала Юлия.

Сообщается, что команда приложения "Воздушная тревога" добавила для этого функцию "Тестового региона". Так что посетители мероприятия смогли выбрать город как локацию и запустить "тревогу" на одной из панелей.

Блогер Кристина Жук, которая, как пишет dsnews, созвала людей на акцию, заявила, что выступление Навальной сорвали.

"На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", — написала она.

На официальных страницах конференции никак не комментировали это событие. Сама Навальная также пока ничего не написала по этому поводу в своих соцсетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Навальная заявила о готовности стать кандидатом в президенты РФ.