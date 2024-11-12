"Наш голос почули": українці зірвали виступ Навальної на великій IT-конференції (відео)

На офіційних сторінках конференції ніяк не коментували цю подію

У Португалії українці зірвали виступ російської опозиціонерки та дружини загиблого Олексія Навального Юлії. Під час нього у залі увімкнули сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє телеканал "Київ24". За даними журналістів, інцидент стався на одній із найбільших IT-конференцій Web Summit 2024 у Лісабоні, де виступала Юлія.

Повідомляється, що команда програми "Повітряна тривога" додала для цього функцію "Тестового регіону". Тож відвідувачі заходу змогли вибрати місто як локацію та запустити "тривогу" на одній з панелей.

Блогер Христина Жук, яка, як пише dsnews, скликала людей на акцію, заявила, що виступ Навальної зірвали.

"На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 повинні знати, що на них таке чекає в будь-якому куточку світу", — написала вона.

На офіційних сторінках конференції ніяк не коментували цю подію. Сама Навальна також поки що нічого не написала з цього приводу у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Навальна заявила про готовність стати кандидатом у президенти РФ.