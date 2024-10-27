У Зеленского рассказали, когда в Украине состоятся выборы

Президент отмечает, что все украинцы должны иметь возможность проголосовать

Выборы в Украине состоятся после завершения войны. Такова позиция Президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию corriere.it. Глава страны настаивает на том, чтобы все военнослужащие и беженцы за границей имели возможность проголосовать. А сейчас, по словам Ермака, все государственные ресурсы направлены на оборону страны.

В разговоре с итальянскими журналистами руководитель ОП затронул и другие важные темы. В частности, он рассказал об участии северокорейских военных в боевых действиях на стороне РФ. По имеющейся информации, они будут переброшены на Курское направление фронта уже в ближайшее время.

Ермак также прокомментировал недавнюю встречу с Дональдом Трампом. По его словам, разговор прошел успешно. В целом же в Офисе Президента не опасаются возможной победы Трампа на президентских выборах в США.

Относительно переговоров с РФ глава ОП подчеркнул, что Украина выступает против замораживания конфликта. Киев стремится к полному прекращению войны и восстановлению территориальной целостности в пределах границ 1991 года.

Андрей Ермак отметил важность поддержки со стороны международных партнеров. По его словам, Украина уже подписала десятки двусторонних соглашений по безопасности, которые предусматривают поддержку вступления в НАТО в ближайшие годы.

Напомним, что парламентские выборы в Литве станут "холодным душем" для Украины. Так считает директор Института мировой политики Евгений Магда.