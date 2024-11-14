Встреча Байдена с Си Цзиньпином и создание ядерного оружия в Украине: главное на утро 14 ноября

Главные новости утра 14 ноября

Утро 14 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Россия продолжает продвигаться на фронте

За прошлые сутки россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Ильинку (Покровский район Донецкой области). Также россияне продвинулись в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового на Донетчине и Купянска (Харьковская область). Больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении.

Байден собирается на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Перу обсудит ряд вопросов. Среди них будет поддержка Пекином Москвы в войне России против Украины и развертывание военных КНДР в стране-агрессоре. У Байдена отметили, что он "намерен использовать эту встречу для обсуждения вопросов, в которых есть отличия, и того, как справиться с этими разногласиями в будущем".

Украинская ядерка

В Украине прокомментировали слухи о том, что Украина якобы может создать элементарную ядерную бомбу через несколько месяцев, если США прекратят военную поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. В МИД это отрицают и напоминают, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Украина привержена ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены приобрести ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является полностью прозрачной для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", — сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Россия снова прибегает к массированным атакам.