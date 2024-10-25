Тысячи солдат ВСУ окружены в Курской области? Сырский разнес слова Путина на саммите

Украинские войска по-прежнему продолжают активные действия на Курском направлении

Заявление, обнародованное российским президентом Владимиром Путины на саммите БРИКС об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. На этом направлении россияне терпят ощутимые потери в личном составе и военной технике.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он назвал сказанное откровенной дезинформацией, не отражающей реальную ситуацию.

"Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на яростное давление противника на этом направлении, оккупанты терпят ощутимые потери в личном составе и военной технике", — написал Сырский.

Он также отметил, что начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли:

В личном составе – 17819 человек. Из них:

безвозвратные – 6662 человека;

санитарные – 10446 человек;

пленные – 711 человек.

Потери в вооружении и военной технике:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня

"Спасибо украинским воинам за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему исконному коварному врагу на всех участках и направлениях фронта", — подытожил Сырский.

Стоит отметить, что накануне Путин заявил, что якобы "около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в Международный День Организации Объединенных Наций напомнил, что он проходит во всем мире, а не где-то в российской Казани. Именно там проходил саммит БРИКС.