Лучше, чем газ. Как выбрать самые дешевые брикеты и уголь для отопления

Каждый из видов топлива имеет свои особенности

Украинцы, которые проживают в частных домах и отапливают их самостоятельно, используют для этого газ, уголь, дрова или брикеты. Большинство современных твердотопливных котлов рассчитаны на такие виды топлива. Газ очень удобен для отопления, однако не самый дешевый.

Дешевле всего отапливать дом дровами, однако их теплоотдача очень зависит от качества и типа древесины и влажности. Альтернатива дровам – уголь и топливные брикеты. Об их разновидностях и стоимости рассказали "Новости.LIVE".

Отопление углем

Уголь – это вид ископаемого топлива, образующегося из остатков древних растений, которые находятся глубоко под землей и миллионы лет подвергались воздействию высоких температур и давления. Это один из самых популярных источников энергии в мире. Кроме отопления уголь широко применяется для генерации электроэнергии и производства стали.

Цены на уголь в Украине:

антрацит (лучший выбор для бытового использования) – от 14 000 до 20 000 грн/т;

длиннопламенный уголь (хороший вариант по соотношению цены и качества) — от 9 000 до 15 000 грн/т;

древесный уголь (обладает высокой теплотворной способностью) — от 8 200 до 14 800 грн/т.

Отопление брикетами

Топливные брикеты являются альтернативой традиционным дровам и углю. Их можно использовать в каминах, печах, твердотопливных котлах и других отопительных устройствах на твердом топливе.

Брикеты производятся из отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Одно из их главных преимуществ – высокая температура горения. Она в 1,5–2 раза выше, чем у обычных дров. Топливные брикеты бывают из опилок, шелухи риса, гречихи, подсолнечника. Также для их производства используют солому и торф. Брикеты производят без клея или других связующих веществ. Прочность и форму они получат из-за сильного прессования и максимального высушивания.

Недостаток этого вида топлива в том, что брикеты могут просто рассыпаться при повышенной влажности. Поэтому хранить их можно только в сухом и проветриваемом помещении.

Лучшие брикеты из опилок — по теплотворным свойствам они максимально близки к дровам, быстро разгораются и медленно загрязняют систему отопления. Брикеты из шелухи подсолнечника содержат много растительного масла. Всего за несколько недель использования они способны существенно "забить" дымоход и другие элементы системы. Брикеты из хвойных пород хорошо горят и быстро прогревают дом, но из-за высокого содержания смол также требуют более частой чистки отопительной системы.

Цены на топливные брикеты в Украине.

брикеты из шелухи подсолнечника — от 4 000 до 6 500 грн/т;

дубовые брикеты – от 6 500 до 8 500 грн/т;

сосновые брикеты – 6 500 до 7800 грн/т;

брикеты из березы — от 6 500 до 8 000 грн/т.

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