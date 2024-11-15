Как будут устанавливать инвалидность в Украине с 1 января (инфографика)

Персональные данные пациентов и медиков будут скрыты друг от друга до дня заседания

В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины одобрил ключевые вопросы реформирования МСЭК. Уже с начала следующего года инвалидность будут устанавливать в соответствии с новой концепцией.

Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале рассказало о том, как специалисты будут оценивать влияние травмы или болезни на повседневную жизнь и работоспособность человека, и опубликовало соответствующую инфографику.

"Упрощаем путь для пациента: убрали ВКК из процесса, для определенных объективных состояний до оценки не следует ожидать 120 дней больничного, направления на дообследование ограничены одним разом, кроме случаев с весомыми причинами", – говорится в сообщении.

Также появятся объективные критерии направления оценки и критерии определения заочных или дистанционных заседаний на основе перечня диагнозов и травм обследуемого.

"Обеспечиваем доступность и профессионализм оценивания благодаря составу команд из врачей-практиков в самых мощных больницах, которые будут равномерно распределены по территории Украины", – пишут в Минздраве.

Как ранее пояснял премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсируя новый законопроект, заработает электронная система для всего процесса, цифровизация всех документов и действий. Выбор команды будет соответствовать диагнозу и профилю врачей.

Отмечается, что при этом персональные данные пациентов и специалистов будут скрыты друг от друга до дня заседания, что позволит минимизировать коррупционные риски.

Также в Украине появится Центр оценки для обжалования указанных решений, который будет состоять из медицинских специалистов из разных учреждений страны.

В то же время, с 1 января 2025 года документы украинцев, имеющих бессрочный статус инвалидности, будут оставаться в силе. Для остальных людей с инвалидностью, чей повторный осмотр приходится на время внедрения новой системы, этот срок продлевается на 6 месяцев. Все документы, выплаты, льготы, социальные сервисы и отсрочки сохраняются.

Напомним, что по Украине пронеслась волна коррупционных скандалов, связанных с сотрудниками МСЭК. Так, миллионное состояние с люксовыми машинами нашли у руководителя Львовской МСЭК. Подозреваемую проверяют на причастность к безосновательному присвоению групп инвалидности.

Это всего лишь одно из многих звеньев одной цепочки. Правоохранители взялись проверять сотрудников этих органов после того, как у главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы обнаружили полную тумбочку и кровать денег. Женщину, которая, среди прочего, оформила инвалидность всем своим родственникам, арестовали по обвинению в незаконном обогащении.