Як встановлюватимуть інвалідність в Україні з 1 січня (інфографіка)

Персональні дані пацієнтів та медиків будуть приховані одне від одного до дня засідання

У п’ятницю, 15 листопада, Кабінет міністрів України схвалив ключові питання реформування МСЕК. Вже з початку наступного року інвалідність встановлюватимуть відповідно до нової концепції.

Міністерство охорони здоров’я України у своєму Telegram-каналі розповіло про те, як фахівці оцінюватимуть вплив травми чи хвороби на повсякденне життя та працездатність людини, та опублікувало відповідну інфографіку.

"Спрощуємо шлях для пацієнта: прибрали ЛКК із процесу, для певних об’єктивних станів до оцінки не треба чекати 120 днів лікарняного, направлення на дообстеження обмежено одним разом, окрім випадків із вагомими причинами", – йдеться у повідомленні.

Також з’являться об’єктивні критерії напрямку оцінки та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та травм обстежуваного.

"Забезпечуємо доступність та професіоналізм оцінювання завдяки складу команд з лікарів-практиків у найпотужніших лікарнях, які будуть рівномірно розподілені по території України", – пишуть у МОЗ.

Як пояснював прем’єр-міністр Денис Шмигаль, анонсуючи новий законопроєкт, запрацює електронна система для всього процесу, цифровізація всіх документів та дій. Вибір команди відповідатиме діагнозу та профілю лікарів.

Зазначається, що при цьому персональні дані пацієнтів та фахівців будуть приховані одне від одного до дня засідання, що дозволить мінімізувати корупційні ризики.

Також в Україні з’явиться Центр оцінки для оскарження зазначених рішень, який складатиметься з медичних фахівців із різних установ країни.

Водночас з 1 січня 2025 року документи українців, які мають безстроковий статус інвалідності, залишатимуться чинними. Для інших людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, цей строк продовжується на 6 місяців. Усі документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються.

Нагадаємо, що Україною промайнула хвиля корупційних скандалів, пов’язаних зі співробітниками МСЕК. Так, мільйонні статки з люксовими машинами знайшли у керівниці Львівської МСЕК. Підозрювану перевіряють на причетність до безпідставного присвоєння груп інвалідності.

Це лише одна з багатьох ланок одного ланцюжка. Правоохоронці взялися перевіряти співробітників цих органів після того, як у голови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи виявили повну тумбочку та ліжко грошей. Жінку, яка, серед іншого, оформила інвалідність усім своїм родичам, заарештували за звинуваченням у незаконному збагаченні.