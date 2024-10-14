Ваш завтрак стал дороже: ценник на популярный продукт местами вырос более чем на 10 грн

Стоимость в магазинах отличается

На украинском рынке продолжают дорожать популярные товары. Положительная тенденция также не обошла и на куриные яйца.

Местами ценник за сентябрь-октябрь вырос на 10 гривен. Об этом информируют в "Минфине".

Стоимость яиц.

Согласно данным мониторингового ресурса, сейчас яйца куриные "Квочка" 10 штук С1 можно в среднем приобрести за 44,10 гривны. Месяцем ранее стоимость была меньше на 4,34 гривны, то есть 39,76 гривны.

В октябре яйца куриные "Ясенсвіт" С1 10 штук стоят в среднем 44,0 гривны. В сентябре их ценник был меньше на 3,91 гривны, то есть 40,09 гривен.

В то же время 18 штук яиц от этой марки продаются по цене 75,63 гривны, но в сентябре были дешевле — 70,37 гривны. Разница составляет 5,26 гривны.

А на 30 штук яиц "Ясенсвіт" сейчас ценник составляет 132,45 гривны. В сентябре они стоили 122,20 гривны, то есть были дешевле на 10,25 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине зимой ожидаются высокие цены на популярный овощ. Аналитик назвал причины вероятного удорожания товара.