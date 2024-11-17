В Украину идет первое сильное похолодание и снегопады. Синоптик назвала дату

Условия для людей и транспорта станут сложнее

В Украине после прихода незначительного потепления снова ожидается понижение температуры. Столбики термометров упадут до минусовых отметок.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, похолодание переведет дожди в сильные снегопады.

Диденко объяснила, что 21 ноября за холодным атмосферным фронтом придет холодный воздух. Однако на юге и востоке тепло еще немного задержится.

В зоне атмосферного фронта также 21 ноября пройдут дожди со снегом. Будет сильный ветер, будет налипать мокрый снег.

"И людям, и энергетике, и окружающей среде будет от такого изменения синоптической ситуации — испытание. С синоптической точки зрения такая ситуация относительно традиционна для этого времени года, однако условия для людей, транспорта, нагрузки для электрики станут сложнее", – подчеркнула она.

Синоптик также рассказала, что в понедельник, 18 ноября, в Украине будет преимущественно сухо, только на Волыни и Ровенщине небольшие осадки. В течение дня ожидается +4+9, на юге +8+11 градусов.

В Киеве 18 ноября станет свежее, +6, +7 градусов, будет ветрено, однако без осадков. Усложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в столицу придет настоящая зима. Синоптики прогнозируют значительное похолодание и снегопады, а также дождь с мокрым снегом.