Голубое море понемногу превращается в молодой лес: как выглядит Каховское водохранилище после атаки РФ (видео)

Семенам нашлось где прорасти

Из-за пересыхания водохранилища в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС выросли деревья и кустарники. Из-за солнечной и сухой погоды на них сохранились даже листья.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донбасс Фронт. Там опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видно, что деревья еще совсем маленькие. А их длина около 100 сантиметров.

"Телеграф" для сравнения показал фото, как выглядело Каховское водохранилище до и после атаки российских войск.

Каховское водохранилище превратилось в лес. Фото — Рубрика

Стоит отметить, что теракт на Каховской ГЭС стал причиной невиданных потерь живых организмов в зоне затопления и в морской акватории, подвергшейся загрязнению и опреснению. Все эти потери произошли именно в разгар сезона размножения, когда у большинства животных уже была молодежь, так что для многих из них погибло целое поколение. Но по отношению к территории, где в прошлом было именно Каховское водохранилище, сезон размножения стал спасительным обстоятельством, которое позволило не стать этой территории пустыней, и даже наоборот – почти удивительным образом превратиться в молодой лес.

На момент разрушения дамбы Каховской ГЭС в 2023 году длился период, в который естественным образом должна отходить вода после большого половодья. В это время тополя и ивы начали рассевать свои семена, наполняя воздух пухом. И вот, впервые за 70 лет семенам нашлось где прорасти. Пух оседал на поверхность водохранилища, волны высевали семена на влажный субстрат, в последний раз накатываясь на берег. И вот водохранилище исчезло, а растительность начала возобновляться. Теперь, когда этот процесс длится уже год – можно утверждать, что у природы хватило запаса прочности, чтобы воспринять существование водохранилища просто как очень продолжительное половодье.

Ранее "Телеграф" писал, что киевское море катастрофически обмелело, а вода отступила на сотни метров.