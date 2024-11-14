Стало известно, когда появится законопроект о демобилизации

Пока неизвестно, какие именно механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны

Министерство обороны Украины разработает законопроект о демобилизации из украинской армии во время войны. Документ должен появится уже совсем скоро.

Об этом сообщил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде". По его словам в ответ на официальный запрос Комитета в Министерстве обороны сообщили, что законопроект об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения сейчас в работе. По плану МОУ он будет готов в определенный парламентом срок — до 18 декабря 2024 года.

При этом пока неизвестно, какие именно механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.

Напомним, что вопросы демобилизации из украинской армии во время войны были исключены из нового закона о мобилизации, принятом весной 2024 года.

Также ранее мы сообщали о том, что в Раде высказались о демобилизации военных до 25 лет. По словам Евгения Чернева, если военные увидят, что тенденция по мобилизации положительная, то вопросы демобилизации будут обсуждаться с Генштабом.